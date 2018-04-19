Заммэра Сочи задержали по подозрению в превышении полномочий

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы города Сочи по подозрению в превышении должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю.

«По подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук, являющийся также председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города», — говорится в сообщении в мессенджере «ТамТам».

По версии следствия, в результате действий Паламарчука акционерному обществу был причинён ущерб на сумму более 115 млн рублей.

В настоящее время проводятся обыски в его рабочем кабинете и по месту жительства.

Ранее СК сообщил о задержании главного архитектора Краснодара.