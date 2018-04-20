Правительство России одобрило взаимную отмену виз с Коста-Рикой

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Правительство России одобрило взаимную отмену виз с Коста-Рикой, сообщает Nation News.

Соответствующее соглашение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмена виз затрагивает граждан, срок пребывания которых в стране не превысит 90 дней. Исключение составляют обладатели дипломатических и служебных паспортов, у них другие условия.

С 2014 года для россиян уже действует безвизовый режим с Коста-Рикой. На её территории они могли находиться не более 30 дней — виза требовалась, чтобы остаться на более долгий срок. Подходили и действительные три месяца американская, канадская, шенгенская визы.

Ранее сообщалось, что в КНР отменили визы для отправляющихся на Хайнань россиян.

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