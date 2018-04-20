Володин заявил, что Минздрав неэффективно выполнил задачу по импортозамещению лекарств

Минздрав России неэффективно выполнил задачу по импортозамещению лекарств на российском рынке. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после встречи с представителями деловых и экспертных кругов по обсуждению проекта закона об ответных мерах на санкции США.

«Мы говорили о необходимости обеспечения качественными лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили импортозамещение, в частности в оборонной сфере, практически до 100%», — цитирует ТАСС Володина.

Он обратил внимание на работу Министерства здравоохранения России.

«Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68% рынка лекарственных препаратов — импорт», — сказал депутат.

По его словам, американские компании «получают чистой прибыли порядка 50 млрд рублей в год на российском фармацевтическом рынке».

«Считаем необходимым после назначения министра здравоохранения обязательно обсудить этот вопрос в Госдуме и взять эту тему на контроль, а также обозначить её при согласовании кандидатуры будущего премьера», — добавил Володин.

Ранее председатель нижней палаты парламента рассказал, что в отношении 90 американских препаратов ограничения на поставки в Россию действовать не будут.

13 апреля стало известно, что ответные меры России на санкции США могут затронуть закупки лекарств.