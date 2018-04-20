Павлюченкова сыграет с Севастовой в первом поединке матча плей-офф Кубка Федерации Россия — Латвия

В Ханты-Мансийске состоялась жеребьёвка матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации между Россией и Латвией.

Анастасия Павлюченкова сыграет с Анастасией Севастовой в первом поединке за право остаться во второй Мировой группе. Встреча состоится 21 апреля.

В этот же день встретятся Екатерина Макарова и Елена Остапенко.

22 апреля спортсменки поменяются соперниками, а завершит матч парная встреча Елена Веснина/Екатерина Макарова — Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане.

Ранее сообщалось, что Хачанов не смог обыграть Надаля на турнире ATP в Монте-Карло.