Павлюченкова сыграет с Севастовой в первом поединке матча плей-офф Кубка Федерации Россия — Латвия
Анастасия Павлюченкова сыграет с Анастасией Севастовой в первом поединке за право остаться во второй Мировой группе. Встреча состоится 21 апреля.
В этот же день встретятся Екатерина Макарова и Елена Остапенко.
22 апреля спортсменки поменяются соперниками, а завершит матч парная встреча Елена Веснина/Екатерина Макарова — Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане.
Ранее сообщалось, что Хачанов не смог обыграть Надаля на турнире ATP в Монте-Карло.