В Райффайзенбанке прокомментировали ситуацию с техническим сбоем

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Анна Лушникова
Представитель Райффайзенбанка в разговоре с RT рассказал, когда ожидается нормализация в работе сервисов банка.
В Райффайзенбанке прокомментировали ситуацию с техническим сбоем
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Bychkov

«Причину сбоя мы пока оцениваем, устраним его в ближайший час. Ни с какими внешними факторами это не связано — ни с действиями Роскомнадзора, ни с какими-либо другими. Это внутрибанковская причина», — заявили в банке.

Ранее Райффайзенбанк сообщил о сбое в работе, который повлиял на работу многих сервисов банка.

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