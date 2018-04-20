В Райффайзенбанке прокомментировали ситуацию с техническим сбоем
Представитель Райффайзенбанка в разговоре с RT рассказал, когда ожидается нормализация в работе сервисов банка.
- globallookpress.com
- © Aleksey Bychkov
«Причину сбоя мы пока оцениваем, устраним его в ближайший час. Ни с какими внешними факторами это не связано — ни с действиями Роскомнадзора, ни с какими-либо другими. Это внутрибанковская причина», — заявили в банке.
Ранее Райффайзенбанк сообщил о сбое в работе, который повлиял на работу многих сервисов банка.
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