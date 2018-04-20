В Райффайзенбанке прокомментировали ситуацию с техническим сбоем

Представитель Райффайзенбанка в разговоре с RT рассказал, когда ожидается нормализация в работе сервисов банка.

«Причину сбоя мы пока оцениваем, устраним его в ближайший час. Ни с какими внешними факторами это не связано — ни с действиями Роскомнадзора, ни с какими-либо другими. Это внутрибанковская причина», — заявили в банке.

Ранее Райффайзенбанк сообщил о сбое в работе, который повлиял на работу многих сервисов банка.