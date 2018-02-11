В работе Райффайзенбанка произошёл сбой

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В Райффайзенбанке после обновления системы произошёл внутрибанковский сбой. Об этом заявили в call-центре организации.

«Произошёл внутрибанковский сбой после обновления внутрибанковской системы — интернет-банк, мобильное приложение. Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в настоящее время делается всё возможное для исправления ситуации.

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