В работе Райффайзенбанка произошёл сбой

В Райффайзенбанке после обновления системы произошёл внутрибанковский сбой. Об этом заявили в call-центре организации.

«Произошёл внутрибанковский сбой после обновления внутрибанковской системы — интернет-банк, мобильное приложение. Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в настоящее время делается всё возможное для исправления ситуации.