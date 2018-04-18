Путин подписал закон о повышении уровня безопасности отдыха детей

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение уровня безопасности детского отдыха. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, предлагается сделать обязательным договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха детей.

Также предполагается введение новой формы общественного контроля за работой органов исполнительной власти региона по организации детского отдыха.

Кроме того, документ предусматривает утверждение в регионах списка рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей. Списки планируется размещать на сайте органов исполнительной власти регионов. 

Ранее Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда.

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