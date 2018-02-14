Путин назвал коллективизм преимуществом русского народа

Коллективизм, присущий русскому народу, является одним из его конкурентных преимуществ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, без любви к профессии невозможно добиться высоких результатов, должно быть желание передать свои знания другим людям, сообщает РИА Новости.

«Будущее во многом будет зависеть от умения людей, которые решают те или иные задачи, работать в коллективе. И, мне думается, что в этом смысле у нас, у нашей страны есть определённое преимущество», — сказал президент.

Путин отметил, что в характере русского народа присутствует составляющая коллективизма.

«Всё-таки в характере нашего народа или наших народов очень существенная составляющая коллективизма. В других странах ценится, прежде всего индивидуальный успех, что чрезвычайно важно. Но у нашего народа всё-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует в сердце, в душе. А это становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня», — заключил он.

Ранее Путин рассказал, что его заряжает и помогает поддерживать бодрость духа.