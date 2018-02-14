СМИ сообщили о возможных проблемах с расшифровкой второго чёрного ящика Ан-148

Короткая ссылка
У второго чёрного ящика самолёта Ан-148, который разбился в Московской области, отсутствует коннектор, в связи с чем может быть затруднена его расшифровка.
СМИ сообщили о возможных проблемах с расшифровкой второго чёрного ящика Ан-148
  • globallookpress.com
  • © Interstate Aviation Committee

Об этом сообщает ФАН.

По данным агентства, коннектор, который соединяет плату со звуконосителем, был разрушен во время авиакатастрофы.

Ранее стало известно, что специалисты успешно скопировали все данные с чёрного ящика самолёта Ан-148.

11 февраля Ан-148 разбился в Подмосковье после вылета из аэропорта Домодедово.

Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru