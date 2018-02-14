СМИ сообщили о возможных проблемах с расшифровкой второго чёрного ящика Ан-148
У второго чёрного ящика самолёта Ан-148, который разбился в Московской области, отсутствует коннектор, в связи с чем может быть затруднена его расшифровка.
- globallookpress.com
- © Interstate Aviation Committee
Об этом сообщает ФАН.
По данным агентства, коннектор, который соединяет плату со звуконосителем, был разрушен во время авиакатастрофы.
Ранее стало известно, что специалисты успешно скопировали все данные с чёрного ящика самолёта Ан-148.
11 февраля Ан-148 разбился в Подмосковье после вылета из аэропорта Домодедово.
Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.
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