СМИ сообщили о возможных проблемах с расшифровкой второго чёрного ящика Ан-148

У второго чёрного ящика самолёта Ан-148, который разбился в Московской области, отсутствует коннектор, в связи с чем может быть затруднена его расшифровка.

Об этом сообщает ФАН.

По данным агентства, коннектор, который соединяет плату со звуконосителем, был разрушен во время авиакатастрофы.

Ранее стало известно, что специалисты успешно скопировали все данные с чёрного ящика самолёта Ан-148.

11 февраля Ан-148 разбился в Подмосковье после вылета из аэропорта Домодедово.

Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.