Против главного архитектора Махачкалы возбуждено новое уголовное дело

Ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Отмечается, что он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК («Халатность»).

«Следствием установлено, что с 2014 года по январь 2018 года Гитинов... допустил хаотичную застройку города Махачкалы, порчу его архитектурного облика, нарушение условий безопасности среды проживания населения, в том числе по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, он проигнорировал градостроительные нормативы, вследствие чего застройщикам минимум 11 объектов выдана противоречащая законодательству разрешительная документация.

2 февраля в отношении Гитинова возбудили дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). 3 февраля его арестовали.