Роспотребнадзор заявил о низком показателе заболеваемости ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор заявил, что в настоящее время в стране сохраняется низкий показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает Nation News со ссылкой на сайт ведомства.

В начале февраля 2018 года в странах Северного полушария зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в целом по региону наблюдается более высокая активность вирусов гриппа В по сравнению с вирусами типа А.

В восьми странах Европы ситуация оценивается как близкая к эпидемии. Это Албания, Финляндия, Ирландия, Косово, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Также стало известно, что на прошлой неделе в Кузбассе выявлено почти 17,4 тыс. случаев ОРВИ, 12,65 тыс. — среди детей. Относительно предыдущей недели количество больных в регионе увеличилось на 40,2%, передаёт Inforeactor со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Саратове во всех школах приостановили занятия на 10 дней из-за ОРВИ.