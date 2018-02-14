В московском метро появились розовые кольца с чипом «Тройки» ко Дню всех влюблённых

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В Московском метрополитене появились розовые кольца с чипом транспортной карты «Тройка» ко Дню всех влюблённых, сообщает Newinform со ссылкой на официальный портал столичного мэра и правительства.

Украшения можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная» и на стойке «Живое общение» на «Пушкинской».

«В продажу поступила ограниченная партия из 200 колец 17-го и 19-го размеров», — уточняется в сообщении.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Московском метрополитене пройдёт совместная с Почтой России акция, приуроченная ко Дню всех влюблённых.

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