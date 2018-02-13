В московском метро пройдёт акция в честь Дня всех влюблённых
Отмечается, что речь идёт о сервисе по доставке валентинок.
Все желающие смогут поздравить с праздником своего любимого человека на территории метро. На станциях появятся специальные почтовые ящики в виде сердца, куда нужно опустить послание.
По словам заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, праздничные боксы установят на стойке «Живое общение».
В акции принимают участие 13 транспортных узлов метро.
В октябре 2017 года ФАН сообщало, что в Москве на фиолетовой ветке метро появились два состава нового поколения.