В московском метро пройдёт акция в честь Дня всех влюблённых

Короткая ссылка
В Московском метрополитене пройдёт совместная с Почтой России акция, приуроченная ко Дню всех влюблённых, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Отмечается, что речь идёт о сервисе по доставке валентинок.

Все желающие смогут поздравить с праздником своего любимого человека на территории метро. На станциях появятся специальные почтовые ящики в виде сердца, куда нужно опустить послание.

По словам заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, праздничные боксы установят на стойке «Живое общение».

В акции принимают участие 13 транспортных узлов метро.

В октябре 2017 года ФАН сообщало, что в Москве на фиолетовой ветке метро появились два состава нового поколения.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru