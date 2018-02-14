СМИ: Россияне купили путёвок за рубеж почти на 2 трлн рублей в 2017 году
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В число факторов высокого спроса на турпоездки, по словам экспертов, вошли восстановление экономики и открытие авиасообщения с Турцией.
«Отдых за границей остаётся для россиян показателем благополучия. Поэтому порой ради путешествий за рубеж граждане готовы экономить на текущих расходах», — заявил глава совета директоров ММВА Кирилл Тремасов.
Представители отрасли ожидают, что в 2018 году данный сегмент продолжит рост. Ожидается открытие ещё одного популярного направления — Египта.
Ранее телеканал «360» сообщал, что названы самые популярные направления у российских туристов на 23 февраля.