Названы самые популярные направления у россиян на 23 февраля

Ростуризм назвал самые популярные направления у жителей страны на 23 февраля, когда будет отмечаться День защитника Отечества, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт ведомства.

Лидерами внутри России стали Сочи, Минеральные Воды и Краснодар.

Кроме того, февральские выходные россияне проведут в Турции, Таиланде, ОАЭ, Чехии и Индии. Активно бронируются туры в страны СНГ — Азербайджан, Грузию и Армению.

Ранее ФАН сообщало, что Ростуризм будет финансировать развитие туризма в Ненецком автономном округе.