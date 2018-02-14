Совфед одобрил закон о сокращении срока выдачи загранпаспортов

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает сокращение срока оформления и выдачи загранпаспортов гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам первого зампреда конституционного комитета Совфеда Людмилы Боковой, закон касается как биометрических паспортов, так и обычных.

Ранее сообщалось, что срок оформления и выдачи документа сокращается с четырёх месяцев до трёх, если заявление о выдаче подано по месту пребывания.

Отмечается, что срок оформления загранпаспорта по месту постоянной регистрации, как и раньше, составляет один месяц.