Совфед одобрил закон о сокращении срока выдачи загранпаспортов

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Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает сокращение срока оформления и выдачи загранпаспортов гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам первого зампреда конституционного комитета Совфеда Людмилы Боковой, закон касается как биометрических паспортов, так и обычных. 

Ранее сообщалось, что срок оформления и выдачи документа сокращается с четырёх месяцев до трёх, если заявление о выдаче подано по месту пребывания.

Отмечается, что срок оформления загранпаспорта по месту постоянной регистрации, как и раньше, составляет один месяц.

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