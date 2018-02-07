В Госдуме утвердили законопроект о сокращении срока оформления и выдачи загранпаспортов

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, сокращающий срок оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что закон вводит изменения, которые сокращают срок оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам Российской Федерации в случае подачи заявлений об их выдаче по месту пребывания с четырёх до трёх месяцев.

Отмечается, что это позволит не только облегчить жизнь россиянам, но и повысит качество предоставления государственных услуг в данной сфере.

Ранее сообщалось, что с февраля 2018 года в России вступает в силу ряд изменений в законодательстве. В частности, будут облегчены процедуры получения загранпаспорта — теперь в МФЦ можно будет не только сдавать документы, но и забирать готовые.