В Госдуме утвердили законопроект о сокращении срока оформления и выдачи загранпаспортов

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Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, сокращающий срок оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам.
В Госдуме утвердили законопроект о сокращении срока оформления и выдачи загранпаспортов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что закон вводит изменения, которые сокращают срок оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам Российской Федерации в случае подачи заявлений об их выдаче по месту пребывания с четырёх до трёх месяцев.

Отмечается, что это позволит не только облегчить жизнь россиянам, но и повысит качество предоставления государственных услуг в данной сфере.

Ранее сообщалось, что с февраля 2018 года в России вступает в силу ряд изменений в законодательстве. В частности, будут облегчены процедуры получения загранпаспорта — теперь в МФЦ можно будет не только сдавать документы, но и забирать готовые. 

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