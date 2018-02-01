Рост пенсий и пособий, загранпаспорта в МФЦ и правила для таксистов: какие изменения ждут россиян в феврале 2018 года
- РИА Новости
В феврале 2018 года в России вступит в силу ряд постановлений правительства. Изменения коснутся размеров пенсионного обеспечения, упрощённой схемы получения загранпаспорта, нового постановления Центробанка об инсайде, а также работы такси во время ЧМ-2018.
Загранпаспорт без очереди
С 1 февраля 2018 года загранпаспорта нового образца можно будет получать в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Согласно постановлению правительства, в каждом городе федерального значения, а также городских округах и административных центрах, в которых проживают больше 100 тыс. человек, хотя бы один МФЦ должен оборудовать окна для выдачи загранпаспортов.
До этого гражданам приходилось обращаться в органы МВД, которое с прошлого года взяло на себя обязанности Федеральной миграционной службы, а МФЦ могли лишь принимать документы.
Золотой сезон для таксистов
С 1 февраля 2018 года в российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, начнётся аккредитация таксистов, планирующих обслуживание спортивного мероприятия. Для работы на ЧМ-2018 допускаются автомобили не старше четырёх лет, имеющие жёлтые номерные знаки и опознавательный фонарь. Обязательным условием является наличие детских кресел и возможность безналичной оплаты в машине.
К участию в аккредитации не допускаются водители и организации, имеющие непогашенные штрафы за нарушения ПДД.
Помимо этого, пассажир должен иметь возможность в онлайн-режиме отслеживать текущее местоположение такси, а также сведения о тарифах и водителе.
Пенсии станут больше
С 1 февраля 2018 года на 2,5% вырастет единовременная денежная выплата (ЕДВ). Надбавка к пенсии коснётся большинства федеральных льготников. Всего это порядка 15,4 млн человек, к которым также относятся инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои России и Советского Союза, Герои Социалистического Труда. Размер выплат составит 4 тыс. 983 рубля.
Помимо денежных выплат, на 2,5% будет проиндексирована стоимость ежемесячного набора социальных услуг. С 1 февраля она увеличится до 1075 рублей 19 копеек.
В эту сумму входит обеспечение необходимыми медикаментами (828 рублей 14 копеек), путёвка на санаторно-курортное лечение (128 рублей 11 копеек) для профилактики основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (118 рублей 94 копейки).
На 30% вырастут пенсии у отставных работников прокуратуры и Cледственного комитета, в которые дополнительно будут входить надбавки за классный чин.
Ожидается, что эта мера затронет 24 тыс. человек.
Увеличение детских пособий
Также в феврале на уровень прошлогодней инфляции будет проиндексирован размер детских денежных пособий. В 2018 году коэффициент увеличения составит 1,025 (то есть 2,5%), он коснётся как ежемесячных, так и единоразовых выплат.
Размер разового пособия при усыновлении ребёнка составит 16 тыс. 759 рублей. Выплаты беременным жёнам солдат срочной службы станут равны 26 тыс. 539 рублей.
За усыновление детей-инвалидов будет полагаться 128 тыс., а ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет увеличится до 3 тыс. 142 рублей.
Изменения не коснутся выплат по материнскому капиталу. Они по-прежнему будут составлять 453 тыс. рублей.
Кредиты от нескольких банков
С 1 февраля 2018 года заёмщики получат возможность получать кредиты, выданные несколькими банками.
Такой вид кредита называется синдицированным и касается в основном займов в особо крупном размере.
Он доступен только для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также к нему могут быть подключены иностранные банки.
Запишут в инсайдеры
Банк России расширит число сведений и лиц, подпадающих под влияние закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации…» (инсайдерская информация — закрытые сведения, обнародование которых может повлиять на рыночную стоимость компании).
Согласно указанию Банка России, с 16 февраля к перечню инсайдерской информации станут относиться сведения о возбуждении уголовного дела против руководителя или члена совета директоров компании и об аресте активов компании в рамках принятия обеспечительных мер.
Депозитарии и доверительные управляющие будут относиться к инсайдерам и станут нести ответственность за раскрытие информации.
- Камеры, проверки вне постов и отмена справок: как новый регламент ГИБДД изменит ситуацию на дорогах
- Окольцевали: в России вступили в силу новые правила проезда по круговым перекрёсткам
- Социальный вектор: Путин подписал законы об отсрочке пенсий, выплате на первенцев и повышении МРОТ
- Стаж имеет значение: в ПФР объяснили причины отказов в страховой пенсии