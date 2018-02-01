Рост пенсий и пособий, загранпаспорта в МФЦ и правила для таксистов: какие изменения ждут россиян в феврале 2018 года

С февраля 2018 года в России вступает в силу ряд изменений в законодательстве в самых разных сферах: от увеличения пенсий и детских пособий до выдачи кредитов и правил работы такси накануне ЧМ-2018. Среди приятных новостей также облегчение процедуры получения загранпаспорта — теперь в МФЦ можно будет не только сдавать документы, но и забирать готовые паспорта. RT рассказывает об изменениях, которые ждут россиян.

В феврале 2018 года в России вступит в силу ряд постановлений правительства. Изменения коснутся размеров пенсионного обеспечения, упрощённой схемы получения загранпаспорта, нового постановления Центробанка об инсайде, а также работы такси во время ЧМ-2018.

Загранпаспорт без очереди



С 1 февраля 2018 года загранпаспорта нового образца можно будет получать в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Согласно постановлению правительства, в каждом городе федерального значения, а также городских округах и административных центрах, в которых проживают больше 100 тыс. человек, хотя бы один МФЦ должен оборудовать окна для выдачи загранпаспортов.

До этого гражданам приходилось обращаться в органы МВД, которое с прошлого года взяло на себя обязанности Федеральной миграционной службы, а МФЦ могли лишь принимать документы.

Золотой сезон для таксистов

С 1 февраля 2018 года в российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, начнётся аккредитация таксистов, планирующих обслуживание спортивного мероприятия. Для работы на ЧМ-2018 допускаются автомобили не старше четырёх лет, имеющие жёлтые номерные знаки и опознавательный фонарь. Обязательным условием является наличие детских кресел и возможность безналичной оплаты в машине.

К участию в аккредитации не допускаются водители и организации, имеющие непогашенные штрафы за нарушения ПДД.

Помимо этого, пассажир должен иметь возможность в онлайн-режиме отслеживать текущее местоположение такси, а также сведения о тарифах и водителе.

Пенсии станут больше

С 1 февраля 2018 года на 2,5% вырастет единовременная денежная выплата (ЕДВ). Надбавка к пенсии коснётся большинства федеральных льготников. Всего это порядка 15,4 млн человек, к которым также относятся инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои России и Советского Союза, Герои Социалистического Труда. Размер выплат составит 4 тыс. 983 рубля.

Помимо денежных выплат, на 2,5% будет проиндексирована стоимость ежемесячного набора социальных услуг. С 1 февраля она увеличится до 1075 рублей 19 копеек.

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В эту сумму входит обеспечение необходимыми медикаментами (828 рублей 14 копеек), путёвка на санаторно-курортное лечение (128 рублей 11 копеек) для профилактики основных заболеваний и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (118 рублей 94 копейки).

На 30% вырастут пенсии у отставных работников прокуратуры и Cледственного комитета, в которые дополнительно будут входить надбавки за классный чин.

Ожидается, что эта мера затронет 24 тыс. человек.

Увеличение детских пособий

Также в феврале на уровень прошлогодней инфляции будет проиндексирован размер детских денежных пособий. В 2018 году коэффициент увеличения составит 1,025 (то есть 2,5%), он коснётся как ежемесячных, так и единоразовых выплат.

Размер разового пособия при усыновлении ребёнка составит 16 тыс. 759 рублей. Выплаты беременным жёнам солдат срочной службы станут равны 26 тыс. 539 рублей.

За усыновление детей-инвалидов будет полагаться 128 тыс., а ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет увеличится до 3 тыс. 142 рублей.

Изменения не коснутся выплат по материнскому капиталу. Они по-прежнему будут составлять 453 тыс. рублей.

Кредиты от нескольких банков

С 1 февраля 2018 года заёмщики получат возможность получать кредиты, выданные несколькими банками.

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Такой вид кредита называется синдицированным и касается в основном займов в особо крупном размере.

Он доступен только для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также к нему могут быть подключены иностранные банки.

Запишут в инсайдеры

Банк России расширит число сведений и лиц, подпадающих под влияние закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации…» (инсайдерская информация — закрытые сведения, обнародование которых может повлиять на рыночную стоимость компании).

Согласно указанию Банка России, с 16 февраля к перечню инсайдерской информации станут относиться сведения о возбуждении уголовного дела против руководителя или члена совета директоров компании и об аресте активов компании в рамках принятия обеспечительных мер.

Депозитарии и доверительные управляющие будут относиться к инсайдерам и станут нести ответственность за раскрытие информации.