ЦИК предложила не показывать фильм Cтоуна о Путине до выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предлагает Первому каналу отложить показ документального фильма Оливера Стоуна «Путин» о российском лидере Владимире Путине до окончания избирательной кампании. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Предложить Первому каналу рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма «Путин» до окончания голосования на выборах президента России 18 марта, показать оставшиеся серии после избирательной кампании», — цитирует Памфилову РИА Новости.

При этом она отметила, что кинолента не содержит призывов голосовать за или против кандидата.

В 2017 году вышел четырёхсерийный документальный фильм Оливера Стоуна о российском лидере «Интервью с Путиным» («Путин»).