ЦИК предложила не показывать фильм Cтоуна о Путине до выборов
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«Предложить Первому каналу рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма «Путин» до окончания голосования на выборах президента России 18 марта, показать оставшиеся серии после избирательной кампании», — цитирует Памфилову РИА Новости.
При этом она отметила, что кинолента не содержит призывов голосовать за или против кандидата.
В 2017 году вышел четырёхсерийный документальный фильм Оливера Стоуна о российском лидере «Интервью с Путиным» («Путин»).