Ростуризм разработал памятку с информацией о президентских выборах

Федеральное агентство по туризму в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией разработали памятку с информацией о президентских выборах, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Памятка, выполненная в виде инфографики, содержит сведения о том, как можно проголосовать, находясь за рубежом.

Её распространением будут заниматься туроператоры и турагенты.

Помимо этого, россиянам, отправляющимся в путешествие в период проведения выборов, сотрудники турфирм лично расскажут о возможностях голосования за границей.

В день выборов президента граждане также смогут проголосовать на участках на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.