В ЦИК рассказали о возможности вести прямые трансляции с избирательных участков

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Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина рассказала RT, каким образом граждане смогут в режиме онлайн рассказать о ходе голосования на президентских выборах, которые пройдут в России 18 марта 2018 года.
В ЦИК рассказали о возможности вести прямые трансляции с избирательных участков
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«У нас, согласно законодательству, наблюдатель имеет право вести фото- и видеосъёмку. Видеосъёмка не исключает моментальной трансляции, поэтому наблюдатель, осуществляя свои полномочия, вполне может не только пользоваться своим средством, чтобы что-то фиксировать, но и одновременно передавать это», — сказала она.

При этом Гришина подчеркнула, что в рамках такой трансляции нельзя снимать лица избирателей крупным планом. 

«Правомерная трансляция — это та, которая даёт общие представления о ходе голосования. А пытаться фиксировать граждан крупным планом, когда основной объект не голосование, а человек, — это, по нашему мнению, уже нарушение», — пояснила она.

В ЦИК добавили, что транслируемое видео также не должно фиксировать голос избирателя.

Подробнее — в материале RT.

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