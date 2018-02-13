Прямо о голосовании: в ЦИК рассказали, как вести трансляции в соцсетях на выборах президента

На выборах президента России любой желающий сможет вполне законно вести прямые трансляции в соцсети с избирательных участков, сообщила RT секретарь ЦИК Майя Гришина. При этом трансляция не должна нарушать требования закона, в частности тайну голосования. В Фонде информационной демократии полагают, что такие эфиры положительно отразятся на гражданской активности населения.

18 марта 2018 года в России состоятся выборы главы государства.

В то же время в последнее время в социальных сетях набирает популярность функция прямой трансляции. Вести прямой репортаж с места событий уже могут пользователи Facebook, Instagram, «Вконтакте» и других популярных платформ.

RT решил разобраться, каким образом граждане смогут в режиме онлайн рассказать о ходе голосования. Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина объяснила, что законом не запрещено вести прямые эфиры с избирательных участков.

«У нас, согласно законодательству, наблюдатель имеет право вести фото и видеосъёмку, — говорит она. — Видеосъёмка не исключает моментальной трансляции, поэтому наблюдатель, осуществляя свои полномочия, вполне может не только пользоваться своим средством, чтобы что-то фиксировать, но и одновременно передавать это.

Что касается избирателей, то они приходят на участки, не нарушая тайну голосования, какие-то подсъёмки для себя они могут вести, куда они дальше попадают — это их личное дело».

Однако, по её словам, в рамках такой трансляции нельзя снимать лица избирателей крупным планом.

«Если человек снимает общий план, урну — это одно, а если он фиксирует лица крупным планом — здесь возникает вопрос о его цели, — отмечает Гришина. — Правомерная трансляция — это та, которая даёт общие представления о ходе голосования. А пытаться фиксировать граждан крупным планом, когда основной объект не голосование, а изображение человека, — это, по нашему мнению, уже нарушение».

Также важно не нарушать тайну голосования — транслируемое видео не должно фиксировать голос избирателя, добавляет секретарь ЦИК.

«Нужно помнить, что ни наблюдатель, ни кандидат, ни гражданин не имеет права нарушать тайну голосования. Это распространяется на любую форму съёмки, — говорит она. — Здесь есть прямое требование о тайности голосования, запрете на влияние на голоса граждан в день голосования».

Информационные экраны в ЦИК в единый день голосования

© Кирилл Каллиников

Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Принцип тайного голосования означает, что кроме самого избирателя никто не имеет права знать, как он проголосовал.

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Даже камеры на участках устанавливают так, чтобы не нарушать тайну голосования.

Карается нарушение тайны голосования уголовной ответственностью в виде исправительных работ на срок до одного года. Если же подобная деятельность совершена, например, с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия или с угрозой его применения, то предусмотрено более суровое наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Сопредседатель движения «Голос», руководитель экспертно-консультативной группы при председателе ЦИК Андрей Бузин считает, что человеку, который хочет вести прямую трансляцию на избирательном участке, необходимо заранее предупредить об этом председателя избирательной комиссии.

«В законе есть прямое разрешение двум категориям граждан вести фото и видеосъёмку — наблюдатели и представители СМИ, — объясняет он. — Для остальных граждан — в законе не прописано разрешение, но и запрета нет. В этом случае нужно опираться на 29-ю статью Конституции, которая говорит, что гражданин имеет право добывать и распространять информацию любыми незапрещёнными законом способами. Проще говоря, никому не запрещено вести фото- и видеосъёмку».

Он также отметил, что помимо запрета на распространение персональных данных и соблюдения тайны голосования, гражданам важно помнить о недопустимости агитации на видео.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов отмечает, что в случае попадания в прямую трансляцию лиц, не давших на это согласие, наказание определяется в индивидуальном порядке.

«Здесь действуют нормы Гражданского кодекса. В публичном месте допускается съёмка, при условии, что лицо не является главным её объектом. Если человек снимает себя, и на заднем плане кто-то проходит — это допустимо, — говорит он.— Наказание в этом случае не установлено. Иначе гражданин в судебном порядке может потребовать прекратить распространение и выплатить компенсацию за моральный ущерб».

Президент Фонда информационной демократии Илья Массух полагает, если россияне будут выходить в прямой эфир с избирательного участка, не нарушая законодательство, то это положительно скажется на гражданской активности населения.

«Прямая трансляция в интернете имеет преимущество, потому что человек сам определяет место съёмки. У любого пользователя, который наблюдает её, есть ощущение присутствия на участке, — говорит он. —

Самостоятельная гражданская активность будет действовать положительно. Эфиры с официально установленных камер всё равно не охватывают всей аудитории, а блогеры могут привлечь людей поучаствовать в голосовании, если это делается с соблюдением всех норм».

В декабре 2017 года в ЦИК сообщили, что видеозаписи с камер, которые установят на избирательных участках и в территориальных избиркомах к президентским выборам, будут храниться в течение года.