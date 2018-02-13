В Москве назначили нового главу Управления уголовного розыска
«Указом президента России на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Москве — начальника Управления уголовного розыска... назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного управления назначен генерал-майор полиции Юрий Девяткин, а начальником Четвёртого управления МВД России стал полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.
В октябре 2017 года сообщалось, что начальник полиции Москвы Вячеслав Козлов ушёл со своего поста.