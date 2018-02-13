В Москве назначили нового главу Управления уголовного розыска

Новым начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве назначен Сергей Кузьмин. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Указом президента России на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Москве — начальника Управления уголовного розыска... назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного управления назначен генерал-майор полиции Юрий Девяткин, а начальником Четвёртого управления МВД России стал полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.

В октябре 2017 года сообщалось, что начальник полиции Москвы Вячеслав Козлов ушёл со своего поста.