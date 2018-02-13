В Красноярске вновь введён режим «чёрного неба»

В Красноярске синоптики предупредили жителей города о загрязнении воздуха и ввели режим «чёрного неба». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«До 19:00 (15:00 мск) 15 февраля 2018 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности», — указывается в заявлении.

3 февраля в Красноярске уже вводился режим «чёрного неба», после чего его продлили до 6 февраля.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с Nation News рассказал о способах борьбы с проблемой загрязнения атмосферы.