В Красноярске ввели режим «чёрного неба»

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В Красноярске синоптики предупредили жителей города о загрязнении воздуха и ввели режим «чёрного неба». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 19:00 2 февраля 2018 года до 19:00 5 февраля 2018 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

В прошлом году в Красноярске несколько раз вводился режим «чёрного неба». Как уточняется, основные источники загрязнения воздуха в городе — выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве 19 января объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за усиления ветра.

Кроме того, как предавало URA.RU, МЧС по ХМАО предупредило жителей региона о сильных морозах.

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