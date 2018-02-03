В Красноярске ввели режим «чёрного неба»

В Красноярске синоптики предупредили жителей города о загрязнении воздуха и ввели режим «чёрного неба». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 19:00 2 февраля 2018 года до 19:00 5 февраля 2018 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

В прошлом году в Красноярске несколько раз вводился режим «чёрного неба». Как уточняется, основные источники загрязнения воздуха в городе — выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве 19 января объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за усиления ветра.

Кроме того, как предавало URA.RU, МЧС по ХМАО предупредило жителей региона о сильных морозах.