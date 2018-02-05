Режим «чёрного неба» продлён в двух регионах Сибири и Красноярске

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Метеорологи продлили на сутки режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

«По Новосибирской и Кемеровской областям решили продлить режим ограничения для промышленных предприятий на сутки», — заявил пресс-секретарь Западно-Сибирской метеослужбы Ренад Ягудин.

Также в мэрии Красноярска сообщили, что введённый вечером 2 февраля режим «чёрного неба» продлён до 15:00 (19:00 мск) вторника, 6 февраля.

Ранее сообщалось, что в Красноярске синоптики предупредили жителей города о загрязнении воздуха и ввели режим «чёрного неба». 

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