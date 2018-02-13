Более 150 человек эвакуированы из дома в Звенигороде из-за обрушения пола в квартире

В МЧС рассказали об эвакуации 152 жильцов дома в Звенигороде из-за обрушения пола в квартире.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что людей отправили в пункт временного размещения.

«Главой городского округа Звенигород принято решение в 07:40 расселить жителей жилого дома в количестве 152 человек (из них 37 детей) в ПВР по адресу городской округ Звенигород, улица Московская, дом 47, спортивный комплекс «Звезда» для дальнейшей проверки дома до выяснения обстоятельств происшествия», — указывается в заявлении.

Уточняется, что причиной инцидента стали ремонтные работы, в результате которых просели четыре потолочные плиты на первом этаже жилого дома.

«Произошло обрушение перекрытий (пола) между первым этажом и подвалом на площади 18 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в Омске начали проверку после гибели двух человек из-за обрушения стены нежилого дома.

Также ФАН передавало, что при обрушении крыши жилого дома в Свердловской области погиб ребёнок.