В Омске СК проводит проверку по факту гибели двух человек после обрушения стены дома

В Омске следователи начали проверку после гибели двух человек из-за обрушения стены нежилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

«Во время разбора нежилого двухэтажного дома обрушилась стена, под завалом погибли мужчины 1966 и 1971 годов рождения из соседнего реабилитационного центра», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

В настоящее время на месте работают следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

В ночь на 22 декабря в Ивановской области произошло обрушение внешней стены жилого дома. В результате произошедшего были эвакуированы более 80 человек.

Также ФАН передавало, что при обрушении крыши жилого дома в Свердловской области погиб ребёнок.