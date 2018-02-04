В Омске СК проводит проверку по факту гибели двух человек после обрушения стены дома
«Во время разбора нежилого двухэтажного дома обрушилась стена, под завалом погибли мужчины 1966 и 1971 годов рождения из соседнего реабилитационного центра», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.
В настоящее время на месте работают следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося.
В ночь на 22 декабря в Ивановской области произошло обрушение внешней стены жилого дома. В результате произошедшего были эвакуированы более 80 человек.
Также ФАН передавало, что при обрушении крыши жилого дома в Свердловской области погиб ребёнок.