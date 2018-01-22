СК проверяет сообщения об обрушении потолка в построенном для сирот доме в Якутии

Проверка проводится после сообщений об обрушении потолка в доме, построенном для сирот, в Сунтарском районе Якутии.

Об этом сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

«Проводится процессуальная проверка сведений, изложенных в СМИ, об обрушении потолка в результате повреждения несущей балки в одном из домов села Сунтар на наличие признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 238 УК России (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в четырёхквартирном доме проживали четыре семьи, которые были выпускниками детского дома, с малолетними детьми.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

9 ноября в Ижевске обрушилась часть многоэтажного жилого дома. ФАН сообщало, что личности пятерых из шести погибших в результате обрушения части жилого дома в Ижевске были установлены.