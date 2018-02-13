Опрос: большинство россиян осуждают супружеские измены

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Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что большая часть жителей России осуждает супружеские измены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса.

«Две трети россиян (64%) всегда или почти всегда осуждают супружеские измены (женщины — 69%, мужчины — 57%). Каждый десятый участник опроса (12%), напротив, относится к этому абсолютно лояльно», — указывается в пояснении к опросу. 

Вместе с этим респонденты высказались против однополых связей — 79% опрошенных не одобряют такие отношения и лишь 9% не видят в этом ничего предосудительного. При этом 15% людей заявили, что подобное чаще всего не осуждают.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 13-14 января 2018 года среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Ранее опрос показал, что почти 40% россиян поддерживают инициативу приравнять сожительство к браку.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН оценила результаты данного исследования.

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