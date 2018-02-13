Опрос: большинство россиян осуждают супружеские измены

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что большая часть жителей России осуждает супружеские измены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса.

«Две трети россиян (64%) всегда или почти всегда осуждают супружеские измены (женщины — 69%, мужчины — 57%). Каждый десятый участник опроса (12%), напротив, относится к этому абсолютно лояльно», — указывается в пояснении к опросу.

Вместе с этим респонденты высказались против однополых связей — 79% опрошенных не одобряют такие отношения и лишь 9% не видят в этом ничего предосудительного. При этом 15% людей заявили, что подобное чаще всего не осуждают.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 13-14 января 2018 года среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Ранее опрос показал, что почти 40% россиян поддерживают инициативу приравнять сожительство к браку.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН оценила результаты данного исследования.