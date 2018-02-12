Участниками Единого дня диспансеризации стали более 600 жителей Балашихи

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Участниками первого Единого дня диспансеризации в 2018 году стали более 600 жителей Балашихи, сообщает телеканал «360».

«Он проводился во всех поликлиниках городского округа. Всего по плану за 2018 год диспансеризацию должны пройти 70 тыс. балашихинцев», — заявил глава города Сергей Юров.

По его словам, на второй этап диспансеризации к узконаправленным специалистам для более углублённого обследования было направлено около 300 человек. У семи выявлено подозрение на онкологию.

Ранее m24 сообщал, что Москва планирует построить семь поликлиник в 2018 году.

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