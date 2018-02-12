В африканской делегации рассказали о своём визите в Крым

Жорж Бада, мэр города Абомей-Калави Республики Бенин, заявил, что в ходе визита в Крым увидел согласие и единение народа.

«Спасибо за тёплый приём. Я хочу сказать, что расстояние между нашими странами действительно сократилось. Основа нашей жизни — это мир. В вашем городе и регионе мы увидели согласие и единение народов», — цитирует РИА Новости мэра.

Он подчеркнул, что по возвращении делегация постарается «максимально объективно донести информацию о ситуации в Крыму» до сограждан.

Мэр Симферополя Игорь Лукашёв поблагодарил иностранных гостей за визит.

«Несмотря на санкции, противостояние и запреты Крым продолжают посещать иностранные делегации. Именно они впоследствии доносят до своих сограждан информацию о реальной ситуации на полуострове. С представителями Бенина мы обсудили ряд немаловажных вопросов, в том числе касающихся развития взаимоотношений в культурных и экономических сферах, наметили пути сотрудничества», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Крым прибудет делегация из африканской Республики Бенин.