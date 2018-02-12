МАЗ въехал в автобус на остановке в подмосковном Ногинске
Грузовик МАЗ въехал в стоящий на остановке автобус в подмосковном Ногинске, пострадали три человека.
«В Ногинске на улице Пугачева автомобиль МАЗ въехал в стоящий на остановке автобус ЛиАЗ», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы областного главка полиции.
В результате пострадавших одиннадцатилетний мальчик.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Уточняется дальнейшая информация.
Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.
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