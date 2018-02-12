МАЗ въехал в автобус на остановке в подмосковном Ногинске

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Грузовик МАЗ въехал в стоящий на остановке автобус в подмосковном Ногинске, пострадали три человека.

«В Ногинске на улице Пугачева автомобиль МАЗ въехал в стоящий на остановке автобус ЛиАЗ», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы областного главка полиции.

В результате пострадавших одиннадцатилетний мальчик.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Уточняется дальнейшая информация.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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