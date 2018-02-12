Один человек погиб при падении автомобиля в реку в Москве

Один человек погиб в результате ДТП, которое привело к падению автомобиля с набережной в реку в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. Отмечается, что инцидент произошёл на Андроньевской набережной. «По предварительным данным, один человек скончался», — заявил собеседник. Как сообщается, автомобиль KIA упал в реку, пробив ограждение набережной. Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.