Один человек погиб при падении автомобиля в реку в Москве

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Один человек погиб в результате ДТП, которое привело к падению автомобиля с набережной в реку в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что инцидент произошёл на Андроньевской набережной.

«По предварительным данным, один человек скончался», — заявил собеседник.

Как сообщается, автомобиль KIA упал в реку, пробив ограждение набережной.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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