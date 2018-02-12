Политолог рассказал о погибшем при крушении Ан-148 приятеле

Политолог Никита Исаев рассказал об экономисте Алексее Никитченко, который погиб при крушении самолёта Ан-148, сообщает kp.ru.

«Алексей Никитченко — мой хороший приятель. Мы и работали вместе. Он экономист. Он молодой человек с большими перспективами. Очень много работал по региональной повестке», — заявил Исаев.

По его словам, два дня назад он обсуждал с Никитченко развитие экономики Ненецкого автономного округа, у них должна была состояться встреча с губернатором региона в ближайшие недели, перед поездкой на форум в Сочи.

«И происходит такая ситуация. И ты эту трагедию уже проводишь через себя лично во многом», — добавил он.

Самолёт, который летел рейсом Москва — Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек.