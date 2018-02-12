Коллега рассказал об одном из погибших при крушении Ан-148

Друг и коллега рассказал об одном из погибших при крушении самолёта Ан-148 — Фиргате Тулькубаеве, сообщает kp.ru.

Некоторое время назад Тулькубаев вместе с матерью переехал из Орска в Мончегорск и устроился на работу в Кольскую горно-металлургическую компанию.

«Отработал он у нас всего шесть месяцев. Но за это время влился в коллектив, был отзывчивым и трудолюбивым работником», — заявил Артур Васильев.

По его словам, они вместе отработали смену 8 февраля, и Тулькубаев должен был в этот день лететь в Москву, где планировал погулять с друзьями, пообщаться с сестрой, — на 11-е у него был билет в Орск. 16 февраля Тулькубаев собирался вернуться в Мончегорск.

Самолёт, который летел рейсом Москва — Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек.