Власти Крыма прокомментировали задержание украинского шпиона

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в беседе с RT прокомментировал задержание в Симферополе украинского шпиона.

«Соседнее государство (Украина. — RT) никак не успокоится, выполняет команды своих хозяев. Самостоятельных решений там уже давно не принимается. Перед президентскими выборами делаются попытки любым способом дестабилизировать ситуацию. К счастью для нас, коллеги слишком переоценивают себя и свои возможности и абсолютно недооценивают возможности наших правоохранительных органов, в частности ФСБ. Подобные попытки будут пресекаться и дальше», — сказал Полонский.

Он добавил, что украинскому правительству следует работать прежде всего внутри своей страны.

«Если бы коллеги с Украины с таким же упорством занимались собственными проблемами, которых у них масса — обнищанием населения, экономикой, производством, демографией, — это дало бы намного больший эффект. Но ни ума, ни способностей на это не хватает. Их хватает лишь на неудачные попытки деструктивно повлиять на ситуацию в Крыму», — заключил вице-премьер республики.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Симферополе гражданина Украины. Его подозревают в шпионаже.