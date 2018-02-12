В аэропорту Саратова пройдёт митинг в память о жертвах крушения Ан-148

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В аэропорту Саратов-Центральный состоится митинг, посвящённый памяти жертв крушения самолёта Ан-148 в Московской области.

«Участниками станут коллеги, друзья, члены семей погибших членов экипажа, представители общественных организаций. Собравшиеся почтут память жертв страшной катастрофы минутой молчания и возложат цветы», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.

Митинг состоится в 15:00 по местному времени.

11 февраля самолёт Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в город Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Сообщалось, что спасатели обнаружили более 200 фрагментов тел на месте падения Ан-148.

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