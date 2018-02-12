На Камчатке объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности
«В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов, вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено штормовое предупреждение», — отмечается в пресс-службе краевого МЧС.
В ведомстве рекомендовали туристам, спортсменам и охотникам воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.
Ранее издание «Юга.ру» передавало, что в Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение о лавиноопасности.