На Камчатке объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности

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В Камчатском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин.

«В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов, вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено штормовое предупреждение», — отмечается в пресс-службе краевого МЧС.

В ведомстве рекомендовали туристам, спортсменам и охотникам воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Ранее издание «Юга.ру» передавало, что в Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение о лавиноопасности.

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