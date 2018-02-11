МЧС в два раза увеличило группировку на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

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Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) вдвое увеличило группировку на месте крушения самолёта Ан-148 в Московской области.
МЧС в два раза увеличило группировку на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi

«В районе крушения работает группировка общей численностью более 300 человек», — приводит ТАСС слова первого замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игоря Кутровского.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля после вылета из аэропорта Домодедово. 

Согласно опубликованным данным МЧС, на борту самолёта находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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