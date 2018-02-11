В Астрахани четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

Короткая ссылка
Следователи проводят проверку по факту гибели четырёх человек, включая двоих детей, в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает СУ СК по Астраханской области.

Установлено, что пожар произошёл ранним утром 11 февраля в доме по улице Казанской.

«По предварительным данным, в результате пожара погиб мужчина 1986 года рождения, двое детей 2010 и 2014 годов рождения и женщина 1956 года рождения», — сообщили в СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области при пожаре погибли трое детей.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru