В Астрахани четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

Следователи проводят проверку по факту гибели четырёх человек, включая двоих детей, в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает СУ СК по Астраханской области.

Установлено, что пожар произошёл ранним утром 11 февраля в доме по улице Казанской.

«По предварительным данным, в результате пожара погиб мужчина 1986 года рождения, двое детей 2010 и 2014 годов рождения и женщина 1956 года рождения», — сообщили в СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области при пожаре погибли трое детей.