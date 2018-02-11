В Астрахани четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
Установлено, что пожар произошёл ранним утром 11 февраля в доме по улице Казанской.
«По предварительным данным, в результате пожара погиб мужчина 1986 года рождения, двое детей 2010 и 2014 годов рождения и женщина 1956 года рождения», — сообщили в СК.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области при пожаре погибли трое детей.