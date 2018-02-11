На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружен чёрный ящик

На месте крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье обнаружен чёрный ящик. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин.

«Найден один самописец. Место поисковых работ оцеплено», — сказал Полетыкин. Ранее режим ЧС был введён для всех задействованных в ликвидации последствий крушения. Самолёт Ан-148 выполнял рейс Москва — Орск (бортовой номер RA-61704, 2010 года выпуска). RT ведёт текстовую трансляцию.