На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены тела двух погибших

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На месте крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье обнаружены тела двух погибших.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на докладчика на селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова.

Кроме того, найдены обломки фюзеляжа.

«В радиусе одного километра обнаружены обломки фюзеляжа самолёта Ан-148 и тела двух погибших. С целью возможной санитарной эвакуации организован воздушный мост, подготовлены к приёму возможных пострадавших лечебные учреждения города Москвы и Московской области», — сказал докладчик.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения Ан-148.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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