Сотрудники МЧС спасли пять человек при тушении пожара в Москве

Сотрудники МЧС России спасли пять человек при тушении пожара в квартире дома на юге Москвы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что «в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России» по столице поступило сообщение о пожаре в квартире, «расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома».

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены пять человек», — говорится в сообщении.

5 человек спасены в ходе тушения пожара в квартире на Пролетарском проспекте, дом 26, корпус 3 https://t.co/ExNS20GqXF — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 11 февраля 2018 г.

В ведомстве добавили, что до прибытия пожарных горевшую квартиру «самостоятельно покинули два человека».

В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России в 2017 году спасли более 270 тыс. человек и ликвидировали 257 чрезвычайных ситуаций.

Издание «Аргументы неделi» писало, что старшеклассник Давыд Мамонов, спасший детей в школе, получил награду от управления Росгвардии по Республике Бурятия.