Сотрудники МЧС спасли пять человек при тушении пожара в Москве

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Сотрудники МЧС России спасли пять человек при тушении пожара в квартире дома на юге Москвы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МЧС спасли пять человек при тушении пожара в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Отмечается, что «в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России» по столице поступило сообщение о пожаре в квартире, «расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома».

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены пять человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что до прибытия пожарных горевшую квартиру «самостоятельно покинули два человека».

В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России в 2017 году спасли более 270 тыс. человек и ликвидировали 257 чрезвычайных ситуаций. 

Издание «Аргументы неделi» писало, что старшеклассник Давыд Мамонов, спасший детей в школе, получил награду от управления Росгвардии по Республике Бурятия.

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