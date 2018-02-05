Сотрудники МЧС в 2017 году спасли более 270 тысяч человек

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Сотрудники МЧС в 2017 году спасли более 270 тысяч человек и ликвидировали 257 чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил первый замглавы МЧС России Владимир Степанов, выступая на учебно-методическом сборе министерства.

«Мы завершили 2017 год с высокими показателями. Спасены более 224 тысяч человек при пожарах, авариях, катастрофах и чрезвычайных ситуациях. Ликвидировано 257 чрезвычайных ситуаций и потушено свыше 132 тысяч техногенных пожаров», — цитирует Степанова РИА Новости.

По его словам, количество ЧС снизилось на 14%, а техногенных пожаров — на 5,2%.

Первый замглавы МЧС отметил, что сотрудники ведомства свыше 112 тысяч раз выезжали на крупные ДТП, были спасены более 48 тыс. человек.

Ранее «Известия» сообщали, что в 2017 году в России сократилось число пожаров.

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