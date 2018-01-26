СМИ: В 2017 году в России сократилось число пожаров

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В 2017 году в России сократилось количество пожаров, сообщают «Известия» со ссылкой на данные доклада МЧС.

За прошедший год министерство зафиксировало более 126 тыс. таких ЧП, что на 10% меньше по сравнению с 2016-м, когда произошло 140 тыс. пожаров.

В целом за пять лет пожаров стало меньше на 23%. Статистика учитывает лишь ЧП, которые случились в результате деятельности человека, без учёта природных пожаров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области после крупного пожара проверят больницы и детсады из-за обшивки.

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