СМИ: В 2017 году в России сократилось число пожаров

В 2017 году в России сократилось количество пожаров, сообщают «Известия» со ссылкой на данные доклада МЧС.

За прошедший год министерство зафиксировало более 126 тыс. таких ЧП, что на 10% меньше по сравнению с 2016-м, когда произошло 140 тыс. пожаров.

В целом за пять лет пожаров стало меньше на 23%. Статистика учитывает лишь ЧП, которые случились в результате деятельности человека, без учёта природных пожаров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области после крупного пожара проверят больницы и детсады из-за обшивки.