Власти Москвы призвали автовладельцев пересесть на городской транспорт из-за погодных условий
- © Агентство городских новостей «Москва»
«При неблагоприятных погодных условиях возможен рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожно-транспортной обстановки. Просим автомобилистов по возможности отказаться от использования личного транспорта в пользу городского», — говорится в сообщении Московского транспорта.
Там также отметили, что все службы транспортного комплекса переведены на усиленный режим работы.
24 января издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Кемерове ввели режим неблагоприятных метеорологических условий.