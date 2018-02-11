Власти Москвы призвали автовладельцев пересесть на городской транспорт из-за погодных условий

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Власти Москвы призвали автовладельцев отказаться от использования личного транспорта в пользу городского в связи с неблагоприятными погодными условиями и риском роста числа ДТП.
Власти Москвы призвали автовладельцев пересесть на городской транспорт из-за погодных условий
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«При неблагоприятных погодных условиях возможен рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожно-транспортной обстановки. Просим автомобилистов по возможности отказаться от использования личного транспорта в пользу городского», — говорится в сообщении Московского транспорта.

Там также отметили, что все службы транспортного комплекса переведены на усиленный режим работы.

24 января издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Кемерове ввели режим неблагоприятных метеорологических условий.

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