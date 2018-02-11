Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Работа Керченской паромной переправы возобновлена, об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора переправы «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — указывается в заявлении. Ранее ТАСС писал, что Керченская переправа прекратила пассажирские и грузовые перевозки из-за сильного тумана. В январе «Крыминформ» сообщал, что Керченской паромной переправой в 2017 году воспользовались более 6,1 млн человек.