Работа Керченской паромной переправы возобновлена

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Работа Керченской паромной переправы возобновлена, об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора переправы «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — указывается в заявлении.

Ранее ТАСС писал, что Керченская переправа прекратила пассажирские и грузовые перевозки из-за сильного тумана.

В январе «Крыминформ» сообщал, что Керченской паромной переправой в 2017 году воспользовались более 6,1 млн человек.

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