Керченской паромной переправой в 2017 году воспользовались более 6,1 млн человек

Объём пассажирских перевозок на Керченской паромной переправе в 2017 году сократился на 1,4% и составил 6,16 млн человек, сообщает «Крыминформ».

Как заявил оператор переправы ООО «Морская дирекция», легкового автотранспорта было перевезено 1,27 млн единиц (-0,1%), грузовиков — 315,5 тыс. (+6,4%).

«Увеличение количества грузового транспорта, перевезённого переправой за прошедший год, говорит о росте интенсивности экономических связей республики с другими регионами страны», — отметили в «Морской дирекции».

Кроме того, в компании сообщили, что прошлый год стал рекордным по числу перевезённых легковых машин и пассажиров за сутки. Абсолютный рекорд был установлен 7 августа, когда в Крым переправили 7691 транспортное средство и 33 672 человека.

По прогнозу оператора, в 2018 году переправой воспользуются около 5,9 млн человек.

Ранее сообщалось, что после открытия Крымского моста паромная переправа продолжит работать.