После открытия Крымского моста паромная переправа продолжит работать

Керченская паромная переправа после открытия Крымского моста продолжит работу. Об этом заявил глава крымского Минтранса Игорь Захаров.

«Однозначно, грузовой транспорт, перевозящий опасные грузы, скорее всего по мосту вообще ходить не будет. Поэтому переправа в том формате (большого количества перевозок) работать не будет, но как самостоятельная структура, обеспечивающая в том числе и дублирование, она однозначно останется», — цитирует Захарова «Крыминформ».

По его словам, судовладельцы заинтересованы в работе на переправе.

Ранее Керченская переправа была закрыта из-за погодных условий.